A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, insistiu nesta sexta-feira para que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, aborde as causas da migração procedente de Guatemala, Honduras e El Salvador.

A declaração de Kamala ocorreu no início da reunião virtual realizada com o mandatário mexicano, na qual disse que é do interesse de ambos os países "proporcionar um alívio imediato ao Triângulo Norte e abordar as causas da migração".