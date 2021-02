O rapper Kanye West gastou mais de US$ 13,2 milhões na campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, dos quais quase US$ 12,5 saíram do próprio bolso do artista, segundo informou nesta quinta-feira a revista "People".

Kanye, de 42 anos, ainda conseguiu arrecadar outros US$ 2 milhões para a campanha, totalizando US$ 14,5 milhões antes das eleições de 3 de novembro do ano passado. A campanha foi encerrada com cerca de US$ 1,3 milhão na conta bancária.