O rapper Kanye West, que no último dia 4 anunciou que se candidataria à presidência dos Estados Unidos, registrou oficialmente nesta quinta-feira sua campanha na Comissão Federal de Eleições e obteve aprovação para aparecer nas cédulas que serão disponibilizadas em Oklahoma.

O estado é o primeiro do país em que Kanye foi oficializado candidato, algo que ele conseguiu de última hora, perto do fim do prazo para apresentar a documentação necessária e pagar uma taxa de US$ 35 mil.