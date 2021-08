A democrata Kathy Hochul, atual vice-governadora de Nova York, será a primeira mulher a comandar o estado após a renúncia anunciada nesta terça-feira pelo governador Andrew Cuomo, ameaçado de impeachment depois de ser acusado de assédio sexual por ao menos 11 mulheres.

Kathy Hochul, de 62 anos, está no cargo desde 2015, sempre ao lado de Cuomo, e será, de acordo com as regras de Nova York, sua sucessora, assim que ele deixar oficialmente o cargo, em 14 dias.