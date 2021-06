A candidata à presidência do Peru no segundo turno do pleito, Keiko Fujimori, classificou como "absurdo" o pedido de um procurador da força-tarefa da Lava Jato no país para que seja presa preventivamente por suposta falta de cumprimento das restrições judiciais na investigação da qual é alvo sob acusação de lavagem de dinheiro.

"O mais absurdo de tudo é a razão pela qual se está solicitando esta mudança (de liberdade condicional para prisão preventiva)", disse Keiko nesta quinta-feira em uma entrevista coletiva na qual estava acompanhada de uma das testemunhas do suposto caso de corrupção, Miguel Torres, advogado e porta-voz do partido da candidata, o Força Popular.