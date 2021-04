Após uma série de abalos em sua carreira política, com direito a um período na prisão, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, saiu de um cenário difícil nas pesquisas de intenção de voto - tinha o maior índice de rejeição - e chegou ao segundo turno das eleições presidenciais no Peru, no qual vai enfrentar o esquerdista Pedro Castillo, vencedor da primeira votação.

A ex-deputada (2006-2011) atropelou adversários na reta final de uma campanha muito acirrada - com vários candidatos tecnicamente empatados nas pesquisas - e marcada por medidas restritivas nas ruas devido à pandemia de covid-19. Ela acabou superando outros dois nomes fortes da direita que estavam bem cotados, Hernando de Soto e Rafael López Aliaga.