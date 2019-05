A líder opositora do Peru Keiko Fujimori, filha do também preso ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), completou neste sábado 44 anos, seu primeiro aniversário na prisão, onde recebeu as visitas de suas filhas e de um grupo de congressistas do seu partido, o Força Popular.

Keiko está reclusa na prisão preventiva desde novembro enquanto é investigada por suposta lavagem de ativos ao supostamente ter ocultado com uma contabilidade falsa US$ 1 milhão doados pela construtora brasileira Odebrecht para sua campanha eleitoral à Presidência nas eleições de 2011.