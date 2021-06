A candidata Keiko Fujimori pediu às autoridades eleitorais do Peru nesta quarta-feira que sejam anuladas 802 urnas - o que corresponde a cerca de 200 mil votos - em meio a acusações de irregularidades e "fraude" no segundo turno do pleito presidencial realizado no último domingo no país.

Keiko, que está atrás do esquerdista Pedro Castillo na apuração por 70 mil votos, apresentou o pedido à Junta Nacional de Eleições (JNE).