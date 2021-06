A candidata à presidência do Peru no segundo turno das eleições realizado no último dia 6, Keiko Fujimori, solicitou nesta segunda-feira uma auditoria da apuração oficial dos votos, que apontou vitória de seu adversário nas urnas, o esquerdista Pedro Castillo.

Além disso, uma ação foi apresentada na Justiça para pedir uma revisão dos pedidos de anulação de votos que foram feitos pela equipe de Keiko após o prazo regulamentar.