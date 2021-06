A candidata à presidência do Peru e filha do ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, prometeu nesta segunda-feira preservar a democracia e pediu perdão pelos erros cometidos por seu partido, em um evento que contou com a participação presencial do líder da oposição venezuelana Leopoldo López e virtual do escritor Mario Vargas Llosa.

Apenas seis dias antes do segundo turno das eleições, Keiko assinou um "juramento pelo país" na cidade de Arequipa, como tentativa de dissipar as dúvidas dos eleitores que estão relutantes em apoiá-la.