A candidata de direita Keiko Fujimori aparece apenas dois pontos atrás do socialista Pedro Castillo, na pesquisa divulgada nesta segunda-feira para as eleições presidenciais do Peru que acontecerão em junho.

A pesquisa, realizada de 6 a 8 deste mês pela empresa privada CPI em 55 províncias de 22 dos 24 departamentos do Peru, indicou que Castillo mantém o primeiro lugar, com 34,2%, mas Fujimori encurtou a distância, com 32% do apoio dos eleitores.