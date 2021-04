Com 73,018% da apuração das eleições peruanas concluída, a candidata à presidência Keiko Fujimori, de direita, passou a ocupar o segundo lugar, com 13,09% dos votos, atrás de Pedro Castilho, candidato de extrema esquerda, com 17,49%.

A nova atualização dos resultados oficiais confirmou a tendência de crescimento de Keiko, como apontaram as projeções extraoficiais, que previam um segundo turno com Castillo.