Keiko Fujimori, do partido Força Popular e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, garantiu presença no segundo turno das eleições presidenciais no Peru, ao obter 13,25% dos votos nas eleições gerais no momento em que 88,8% do total havia sido contabilizado.

De acordo com o último relatório do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Keiko enfrentará no segundo turno o candidato de extrema esquerda Pedro Castillo, do partido Peru Libre, que tinha 18,88% dos votos.