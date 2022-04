Com lágrimas nos olhos e os sonhos dos antepassados no coração, a primeira mulher negra a se tornar juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos comemorou nesta sexta-feira a sua confirmação para o cargo, realização que soaria impensável para seus avós.

Um poema clássico da cultura negra americana permitiu que a juíza Ketanji Brown Jackson explicasse que a sua família passou da escravatura e segregação racial para o topo do poder judicial dos EUA, após ter sido confirmada pelo Senado na quinta-feira.

"Trazendo comigo os presentes legados pelos meus antepassados, eu sou o sonho e a esperança do escravo", declarou Jackson em cerimônia para comemorar a sua confirmação perante centenas de pessoas no gramado da Casa Branca.

Estas palavras foram extraídas do poema "Still I rise" ("Ainda me levanto", em tradução livre) da poetisa e ativista dos direitos civis Maya Angelou, mas ilustraram bem o peso que a história colocou na família da juíza, procedente do sul dos EUA e com raízes na escravidão.

"Demorou 232 anos e 115 nomeações anteriores para que uma mulher negra fosse escolhida para servir na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas nós conseguimos", sorriu Jackson. EFE