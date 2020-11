O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou nesta terça-feira que a política do país não mudará depois da divulgação dos resultados das eleições dos Estados Unidos, polarizada entre o atual presidente, Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, do Democrata.

"Não importa quem vença as eleições americanas. Não afetará nossa política com relação aos Estados Unidos", indicou o sucessor do Aiatolá Khomeini, em discurso exibido em rede de televisão, motivado pelo aniversário de nascimento do profeta Maomé.