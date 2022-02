Oleksiy Danilov, secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia. EFE/Arquivo

A Ucrânia continua considerando as regiões de Donetsk e Luhansk, incluindo as áreas controladas por separatistas pró-Rússia, como parte de seu território, afirmou nesta segunda-feira Oleksiy Danilov, secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional.

Danilov enfatizou durante entrevista coletiva que Kiev continuará cumprindo "suas obrigações" com "todos os habitantes" de Donbass após o reconhecimento da independência das autoproclamadas repúblicas separatistas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.