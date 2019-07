O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, inspecionou um submarino recentemente construído no que parece um novo gesto para pressionar os Estados Unidos dentro das conversas sobre desnuclearização.

Os veículos de imprensa oficiais norte-coreanos mostram nesta terça-feira que Kim analisou o submersível, cuja implantação nas águas do Mar do Japão (chamada Mar do Leste nas duas Coreias) "está próxima".