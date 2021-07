O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que o país está passando por uma "grande crise" em sua luta contra a pandemia como resultado de erros de funcionários de alto escalão do regime, apesar do fato de Pyongyang afirmar que não registrou qualquer caso de covid-19.

Kim referiu-se assim à situação do coronavírus no país, que até agora afirmava ter conseguido manter o patógeno fora de suas fronteiras, durante seu discurso em uma reunião do mais alto órgão político da Coreia do Norte realizada ontem e sobre a qual a agência de notícias estatal "KCNA" informou nesta quarta-feira.