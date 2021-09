O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse ao Parlamento do país que rechaça as conversas propostas pelos Estados Unidos porque considera a oferta de "diálogo sem condições prévias" como "uma fachada para enganar a comunidade internacional e disfarçar suas hostilidades".

Kim declarou ontem, durante uma sessão da Assembleia Popular Suprema, como se chama o Parlamento norte-coreano, que a proposta de Washington é apenas "uma extensão da política hostil seguida por governos americanos anteriores", informou nesta quinta-feira (data local) a agência de notícias estatal "KCNA".