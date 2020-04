O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou nesta segunda-feira uma mensagem de agradecimento a um grupo de trabalhadores, reproduzida pela imprensa oficial do país, mas sem publicar imagens recentes do marechal, que não aparece em público há mais de duas semanas, enquanto circula várias informações sobre seu estado de saúde.

Kim enviou um breve agradecimento através do principal do "Rodong", principal jornal norte-coreano, àqueles que trabalham no projeto de turismo na península de Kalma, na cidade de Wonsan, precisamente o local onde as imagens de satélite mostraram que seu trem especial está estacionado.