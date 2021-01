O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse no início do congresso do partido único do país que o fortalecimento das próprias capacidades é o caminho para superar as "dificuldades" econômicas que a nação asiática enfrenta, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira.

Em um gesto raro para o regime norte-coreano, Kim admitiu, em um discurso divulgado pela agência de notícias "KCNA" e o jornal "Rodong" que os resultados do plano econômico quinquenal anterior haviam ficado "muito abaixo das expectativas" e citou a existência de obstáculos "externos e internos" para o desenvolvimento econômico do país.