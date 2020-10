O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores nesta quarta-feira, em Pyongyang. EFE/KCNA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participou de uma reunião da liderança do Partido dos Trabalhadores com o objetivo de "intensificar" os esforços contra a pandemia da Covid-19, segundo informou nesta quarta-feira a mídia estatal.

Presidida pelo líder norte-coreano, a 18ª reunião do sétimo comitê do partido único do país asiático foi realizado no dia anterior e teve como foco "prevenir a introdução do vírus", segundo a agência estatal norte-coreana "KCNA".