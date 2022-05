O líder de Coreia do Norte, Kim Jong-un, participou do funeral de um antigo integrante do governo, em meio a um aumento do número de casos de uma febre, supostamente relacionada à infecção pelo novo coronavírus.

A imprensa norte-coreana divulgou imagens da solenidade que teve a presença de mais de mil oficiais e soldados, em honra do marechal Hyon Chol-hae, ex-assessor-geral do Ministério da Defesa, que morreu na semana passada.