O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, homenageou nesta quarta-feira seu avô, visitando o mausoléu em Pyongyang, onde se encontram os seus restos mortais embalsamados, em um momento marcado por suas raras aparições públicas e tensões atuais com Seul e Washington.

De acordo com a agência estatal "KCNA", Kim visitou o Palácio do Sol de Kumsusan por ocasião do aniversário da morte de seu avô, Kim Il-sung, fundador do país, que faleceu em 8 de julho de 1994.