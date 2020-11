O polivalente alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pode ficar afastado dos gramados até janeiro, devido lesão sofrida durante o clássico com o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão, conforme informou nesta segunda-feira o clube bávaro.

O meia, que também atua como lateral-direito, entre outras posições, foi submetido a cirurgia no menisco exterior do joelho direito. Segundo médicos do Bayern, o prognóstico inicial, de que era uma lesão mais grave, inclusive uma possível ruptura de ligamentos, não se confirmou.