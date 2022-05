O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, lamentou nesta quarta-feira o anúncio da contratação pelo Manchester City do atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, a quem exaltou como um grande jogador.

"No Dortmund, esteve lesionado algumas vezes, mas quando está em forma, é uma verdadeira fera. Infelizmente, é uma grande aquisição", disse o comandante dos 'Reds', em entrevista coletiva.