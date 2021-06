O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. EFE/MAXIM SHEMETOV/POOL/Arquivo

A posição da União Europeia (UE) em relação ao diálogo com Moscou é "inconsistente" e "por vezes incompreensível", segundo declarou nesta sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referindo-se à rejeição dentro da cúpula europeia a uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como propuseram Alemanha e França.

"A posição dos europeus é plural, não muito consistente, às vezes incompreensível, e certamente os europeus ainda terão que percorrer um determinado caminho para formulá-la definitivamente", disse o representante da presidência russa em sua coletiva de imprensa diária.