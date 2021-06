O Kremlin avaliou positivamente nesta quinta-feira a cúpula realizada ontem em Genebra pelos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Desde o início alertamos contra as altas expectativas sobre esta cúpula. Mas agora podemos dizer, com base na avaliação do próprio presidente (Putin), que foi aprovada com um sinal positivo", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à emissora de rádio "Echo".