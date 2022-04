O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à emissora britânica "Sky News", que não acredita na possibilidade do presidente do país, Vladimir Putin, ser julgado por um tribunal internacional por crimes relacionados à guerra da Ucrânia.

O representante do Kremlin destacou que Moscou não reconhece a autoridade do Tribunal Penal Internacional (TPI), que já abriu investigação sobre a invasão ao território ucraniano e reforçou a defesa sobre as denúncias de massacres de civis, que foram classificadas como "falsas".