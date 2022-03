O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. EFE/POOL/Arquivo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou nesta terça-feira que o exército da Rússia está retirando forçadamente civis da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, depois de acusações de Kiev que responsabilizam as tropas invasoras de levar milhares de ucranianos para o território russo.

"Afirmo que isso é uma mentida. Isso não se corresponde com a realidade", afirmou o representante do governo, em entrevista coletiva concedida por telefone.