20 out 2020

EFE Moscou 20 out 2020

O governo da Rússia negou ter autorizado ataques cibernéticos contra a organização dos Jogos Olímpicos de 2020, que acontecerão no próximo ano, em Tóquio, no Japão, após acusações feitas por autoridades do Reino Unido.

"Nem a Federação Russa, nem os serviços secretos russos jamais efetuaram qualquer ataque cibernético, especialmente, contra os Jogos Olímpicos", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva.