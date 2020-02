O Kremlin começou a medir a temperatura de todas as pessoas que comparecem aos mesmos eventos que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como medida de precaução diante da epidemia do novo coronavírus.

"É uma medida de precaução", explicou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Foi o jornalista russo Anton Zhelnov, repórter do canal "Dozhd", quem informou primeiro sobre a medição de temperatura das pessoas que entram no Kremlin.

"Falando da epidemia, agora há um novo procedimento de checagem no Kremlin: uma pessoa com um aparelho de medição de temperatura na mão", escreveu o jornalista nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, todos os jornalistas credenciados para cobrir uma reunião do Conselho de Estado e do Conselho de Educação russos no Kremlin tiveram que passar por esse procedimento.

Perguntados se a medida está relacionada ao coronavírus, os especialistas que mediam a temperatura responderam afirmativamente, de acordo com a agência "RIA Novosti", segundo a qual o procedimento leva aproximadamente um minuto.

Até o momento, apenas dois casos de infectados foram confirmados na Rússia, ambos cidadãos chineses e que estão fora de perigo. Na China, 563 pessoas morreram e mais de 28 mil foram infectadas pelo novo coronavírus.