O Kremlin rejeitou nesta quarta-feira regularizar as uniões de pessoas do mesmo sexo na Rússia, após a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que exigiu que o país respeite os direitos das pessoas LGBT e recomendou a criação de uma marco legal para essas relações.

"Não há necessidade de buscar nenhuma forma alternativa de inscrição" dessas uniões, declarou em entrevista coletiva diária o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, ao afirmar que o presidente, Vladimir Putin, não reagiu de nenhuma forma à decisão.