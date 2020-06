O Kremlin instalou vários túneis de desinfecção fabricados na Rússia para proteger o presidente Vladimir Putin de um possível contágio pelo novo coronavírus, admitiu nesta quarta-feira o porta-voz da presidência russa.

"Eles foram instalados no auge da pandemia... tanto no Kremlin, onde há até dois, quanto na residência (presidencial) em Novo-Ogaryovo", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, aos jornalistas.

Ele explicou que, embora Putin já tenha abandonado o trabalho remoto e vá ao Kremlin, seu principal local de trabalho continua sendo a residência rural nos arredores de Moscou, onde recebe muitas visitas.

"Quanto ao chefe de estado, as medidas preventivas adicionais são compreensíveis e justificadas", afirmou.

Quem quiser encontrar-se com o chefe do Kremlin deve passar por esse túnel.

Anteriormente, o governo da região de Penza informou que uma empresa local havia fornecido ao Kremlin esses túneis desinfetantes, uma vez que entregava o equipamento mais rapidamente do que a concorrência estrangeira.

A empresa, Engine Technologies, estava envolvida na fabricação de equipamentos para lavar peças e máquinas industriais, mas com o surto da pandemia, começou a produzir túneis de desinfecção em maio.

Segundo o fabricante, o túnel protege tanto o presidente como qualquer pessoa que o visite.

Uma vez dentro do túnel, as roupas e a parte do corpo exposta são desinfetadas com um spray especial, além do fato da equipe realizar um reconhecimento facial e medir a temperatura corporal do visitante.

Putin, de 67 anos, passou a trabalhar remotamente a partir do início de abril, após entrar em contato com um médico que testou positivo para a Covid-19 dias antes em um hospital.

A Rússia é o terceiro país do mundo em número de infecções - atrás somente dos Estados Unidos e Brasil -, com 553.301 casos e 7.478 mortes por Covid-19. EFE

