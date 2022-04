O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou nesta quinta-feira que está disposto a se reunir com o chanceler russo, Sergey Lavrov, "se isso ajudar a parar a guerra", mas acusou-o de querer "bloquear" as negociações.

"Não tenho nenhum sentimento pessoal de me encontrar com ele se necessário. Estou preparado para me encontrar com ele se nos ajudar a parar a guerra", disse Kuleba em entrevista coletiva, após encontro em Bruxelas com um representante dos países da Otan.