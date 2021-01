O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait informou que a Arábia Saudita abrirá a partir desta segunda-feira as fronteiras com o Catar, fechadas desde 2017 pelo bloqueio imposto contra o país, às vésperas de uma cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) com foco na reconciliação.

"Foi combinada a abertura das fronteiras por ar, terra e mar entre o reino da Arábia Saudita e o Catar a partir desta noite", disse o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammed al Sabah, segundo a agência oficial de notícias do país, "KUNA". Kuwait e Estados Unidos atuaram como mediadores para resolverem o conflito.

Minutos depois do anúncio, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, disse que a política de seu país "se baseia em uma abordagem firme para alcançar os interesses" do CCG, segundo um comunicado reproduzido pela agência oficial saudita, "SPA".

A cúpula, que será realizada na Arábia Saudita na terça-feira e cuja preparação foi realizada com total sigilo, "unificará e reforçará o caminho do bem e da prosperidade em termos de reunificação e solidariedade diante dos desafios vividos na região", comentou o príncipe herdeiro. Mohammed bin Salman não mencionou o Catar no comunicado, nem falou sobre a abertura das fronteiras.

Apesar de ter sido convidado, o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, ainda não confirmou presença no encontro, ao qual não comparece desde que os vizinhos - Emirados Árabes, Arábia Saudita e Bahrein, juntamente com o Egito - cortaram relações com o Catar, o qual acusam de patrocinar o terrorismo e favorecer os interesses de Irã e Turquia.

O Conselho de Cooperação do Golfo é composto por Bahrein, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes.