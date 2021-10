20 out 2021

EFE Santa Cruz de La Palma (Espanha) 20 out 2021

Os residentes de de várias partes da ilha de La Palma, na Espanha, voltarão a ser confinados assim que o fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja que se expande pelo sul da Montanha de La Laguna chegar ao litoral, da qual está a cerca de cem metros de distância.

De acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Nacional (DSN), os confinamentos serão efetuados quando o fluxo de lava chegar ao mar, "prevendo a emissão de gases produzidos pelo contato da lava" com a água.