O laboratório argentino RIchmond entregou ao Ministério da Saúde do país mais de um milhão de doses da vacina russa Sputnik V produzidas na Argentina, anunciou nesta quinta-feira o Fundo Russo de Investimentos Diretos, encarregado da distribuição do imunizante contra a covid-19 no mundo.

Os laboratórios Richmond entregaram 995.125 doses do primeiro componente e 152.500 doses do segundo da vacina Sputnik V produzida nas instalações da companhia", diz o comunicado do fundo soberano.