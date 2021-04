O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. EFE/Arquivo

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, admitiu nesta segunda-feira que algumas mortes por Covid-19 ocorridas no país poderiam ter sido evitadas, mas continua considerando que o trabalho de seu governo no combate à pandemia vem sendo bem feito.

"É claro que algumas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Com outros comportamentos poderia ter sido evitado", declarou o chefe de governo em um evento público no departamento de Soriano.