O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, defendeu nesta terça-feira o fim do protecionismo no Mercosul, garantindo que, se os demais parceiros do bloco não adotarem o posicionamento, o país que lidera irá partir sozinho.

"O que dizemos à Argentina, o que dizemos ao Brasil é: 'entendemos que às vezes vocês têm certo protecionismo', somos a quinta região mais protecionista do mundo, mas o Uruguai tem que romper com essa amarra", disse Lacalle Pou, durante evento realizado pelo jornal argentino "Clarín".