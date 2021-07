O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, pediu que a relação com a Argentina seja baseada no benefício mútuo, e ressaltou que é hora de "acabar com essa falsa dicotomia de que um tem que fazer bem e o outro mal".

"Temos que acabar com essa falsa dicotomia de que um tem que fazer bem e o outro mal", disse o mandatário uruguaio, em entrevista ao jornal argentino "La Nación", publicada nesta quinta-feira.