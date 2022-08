O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, declarou nesta quinta-feira que, embora o resultado "incomode" e cause "indignação", "as coisas não foram malfeitas" no processo que concedeu um passaporte ao traficante de drogas Sebastián Marset, que agora está foragido.

Lacalle Pou, que está no departamento de Florida para a cerimônia oficial do 197º aniversário do Dia da Independência do país, disse à imprensa que as autoridades agiram "direito", apesar de "o resultado por vias legais não satisfazer ninguém".