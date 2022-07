O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. EFE/Arquivo

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, destacou nesta segunda-feira a importância de seu país poder avançar "em conjunto junto" com o Mercosul em um Tratado de Livre Comércio (TLC) com a China.

"A ideia é avançarmos juntos. O Mercosul tem muito mais poder de negociação do que apenas o Uruguai", disse Lacalle Pou a jornalistas depois de participar da cerimônia que marcou o 192º aniversário do juramento da primeira Constituição do país.