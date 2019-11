O candidato do Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, tem 3,1% de vantagem sobre Daniel Martínez, da Frente Ampla, com 76% dos votos apurados nas eleições presidenciais do Uruguai, segundo o site do Tribunal Eleitoral.

Lacalle obteve 48,9% dos 1.832.821 de votos contados até agora, contra 45,8% de Martínez. Ainda de acordo com o tribunal, 90% dos quase 2,7 milhões de eleitores compareceram às urnas para escolher o presidente do país para o período de 2020 a 2025. EFE

