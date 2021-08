O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. EFE/Arquivo

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, viajará à Argentina na sexta-feira para se encontrar com o mandatário Alberto Fernández, conforme informações divulgadas nesta quinta pelo jornal "La República" e confirmadas à Agência Efe por fontes do governo uruguaio.

Lacalle Pou estará acompanhado de seu ministro das Relações Exteriores, Francisco Bustillo, que, segundo fontes, foi o promotor do encontro durante uma palestra em Lima com o chanceler argentino, Felipe Solá, por ocasião da posse de Pedro Castillo como presidente do Peru.