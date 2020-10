A região do Lácio decidiu introduzir um toque de recolher que terá início à meia-noite de sexta-feira e terá duração até às 5h, como medida para impedir o contágio do novo coronavírus que disparou especialmente na capital Roma.

O presidente do Lácio, Nicola Zingaretti, assinou na noite de quarta-feira a portaria que também introduz a obrigatoriedade do ensino a distância aos alunos do ensino médio, estudantes com mais de 14 anos, para 50% dos alunos, com a intenção de descongestionar o transporte público nos horários de pico.