A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, durante uma coletiva nesta quinta-feira, em Frankfurt. EFE/SANZIANA PERJU/BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, advertiu nesta quinta-feira que a variante Delta do novo coronavírus - inicialmente identificada na Índia - "pode ser um obstáculo à recuperação dos serviços, do turismo e da hospitalidade".

Após reunião do Conselho de Governo, Lagarde disse, em entrevista coletiva virtual, que a economia está se recuperando, mas que essa retomada dependerá da evolução da pandemia de covid-19 e do avanço da vacinação. A economista francesa enfatizou que o atual aumento da inflação é "transitório".