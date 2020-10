Como um oásis no deserto, os inóspitos estepes do Cazaquistão guardam um segredo cor-de-rosa, o lago Kobeytuz, que os habitantes locais querem incluir no mapa dos "lugares sagrados" do país asiático para proteger seu ecossistema.

As águas do lago, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital do Cazaquistão, Nursultan, se alternam entre vários tons, dependendo da hora do dia e do clima, e vão desde um rosa pálido até um roxo esfumaçado.