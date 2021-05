O Governo do Peru elevou a classificação do Lago Titicaca e do Vale do Colca à categoria mais alta como pontos turísticos, uma distinção que no país vizinho apenas a cidadela inca de Machu Picchu, as Linhas Nazca, no deserto do sul, e o rio Amazonas possuíam.

O Ministério do Comércio Exterior e Turismo (Mincetur) informou em ocmunicado que o Titicaca, localizado em Puno, e o Vale do Colca, uma das principais atrações de Arequipa, foram reconhecidos como recursos turísticos de hierarquia 4.