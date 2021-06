O centrista laico Yair Lapid, encarregado de formar um governo em Israel e líder do chamado "bloco de mudança", durante uma entrevista coletiva no Parlamento em Jerusalém nesta segunda-feira. EFE/DEBBIE HILL/POOL

O centrista laico Yair Lapid, encarregado de formar um governo em Israel e líder do chamado "bloco de mudança", pediu nesta segunda-feira a criação de um novo Executivo unitário o mais rápido possível para tirar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do poder, enquanto mantém contatos com o ultranacionalista religioso Naftali Bennett e outros partidos.

"Podemos terminar isso na próxima semana. Em uma semana, o Estado de Israel pode estar em uma nova era com um primeiro-ministro diferente", disse Lapid hoje em entrevista coletiva antes da reunião dos deputados de seu partido, o Yesh Atid, no parlamento.